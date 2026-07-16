Griezmann, a las puertas de debutar en la MLS: "La liga ha crecido mucho desde Messi"

"La pasión del estadounidense por el fútbol ha aumentado mucho desde que está Messi", aseguró Griezmann durante un evento de la MLS en Nueva York, con motivo de la reanudación de la liga esta semana tras el largo parón por el Mundial.

"Los jugadores de talla mundial vienen aquí a competir y a ganar, y eso eleva el nivel de la liga. Yo vengo a ganar, a dar el máximo nivel para ganar trofeos", agregó el nuevo futbolista del Orlando City.

A pocos días de jugarse la final del Mundial en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, Griezmann quiso desear "lo mejor" a sus excompañeros españoles y argentinos que buscarán coronarse campeones del mundo como ya hizo él mismo en Rusia 2018.

Griezmann debutará con Orlando City el próximo miércoles 22 de julio en casa de los San Jose Earthquakes.

"Llevo dos semanas entrenando y disfrutando mucho con mis compañeros en los dos amistosos que hemos jugado. Tengo ganas de debutar".

En el Orlando City, el francés vestirá su habitual número '7' y compartirá vestuario con el mediocentro argentino Martín Ojeda.

El ex del Atlético añadió que tanto él como su mujer se enamoraron "de la filosofía del club y de la ciudad" y consideraron que era "el momento perfecto" para venir y dar el gran paso".

La vinculación de Griezmann, de 35 años, con su nuevo club se extenderá hasta el término de la temporada 2027-28.

Griezmann anunció su fichaje por Orlando City el pasado marzo, pero no se incorporó a la disciplina del equipo de Florida hasta principios de julio, tras concluir la temporada con el Atlético de Madrid y sus vacaciones de verano, pues está retirado de la selección francesa desde septiembre de 2024 y no disputó este Mundial.

Su llegada se produce a mitad de campaña, con el Orlando City fuera de puestos de postemporada después de un mal arranque de año. Ocupa la 12ª posición en la Conferencia Este con 14 puntos, cuatro menos que el DC United, que cierra los puestos de 'play-in'.

Con su fichaje, Griezmann será una de las principales caras de un campeonato en el que juegan otras figuras como el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, el surcoreano Heung-min Son, el alemán Thomas Müller y el polaco Robert Lewandowski, también nuevo fichaje en este mercado de verano.

Además acrecentará la rivalidad entre el Orlando City y el Inter Miami, los dos equipos de Florida. Griezmann compartió delantera en el Barcelona con Messi y con Suárez, este último también excompañero suyo en el Atlético de Madrid.