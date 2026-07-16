Keylor Navas afirma que Argentina es favorita sobre España en la final gracias a Messi

“En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Messi, eso puede marcar la diferencia, pero nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos; ojalá gane el mejor”, afirmó el portero.

Navas, mundialista por su país en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, habló del nivel que españoles y argentinos han mostrado en este Mundial, pero destacó lo realizado por la albiceleste y el carácter que ha mostrado para sobreponerse a marcadores adversos.

“Las dos selecciones que están en la final han sufrido. España no empezó tan bien, pero luego paso por encima de sus rivales; Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra en los que ha remontado, eso habla mucho del carácter que tienen y de las ganas con las que cuentan para ganar”, subrayó.

El guardameta compartió su nostalgia por el adiós que representó esta Copa del Mundo para figuras como Cristiano Ronaldo, Luca Modric y Neymar.

“Todos tuvimos la oportunidad de verlos jugar y eso es afortunado. Yo tuve el privilegio de jugar con ellos y enfrentar a otros, de estar en el día a día. Ojalá tuvieran menos edad para verlos más tiempo; si es el último Mundial para ellos debemos estar agradecidos por haber visto a este tipo de monstruos”, puntualizó.

Keylor Navas también habló del nivel del fútbol mexicano, al que reconoció como el mejor del área de Concacaf, pero al que dijo le falta tener un mayor número de jugadores en Europa para romper esa barrera de los octavos de final del Mundial en la que la selección de este país se queda desde 1994.

“No es secreto que México es el equipo más fuerte del área, tiene jugadores que podrían estar jugando en Europa, porque no es lo mismo solo estar aquí, eso se nota a la hora de ver los partidos del Mundial; se ve más la experiencia de las selecciones europeas que pueden sacar mejores resultados”, concluyó.

Keylor Navas y sus Pumas debutarán en la primera jornada del Apertura de la liga local este sábado ante el Pachuca.