La 'Scaloneta' nunca se rinde

"El equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad y el rival duda un poco. Vemos sangre y vamos hasta donde sea”, aseguró el técnico Lionel Scaloni para explicar la transformación de esta campeona del mundo que resurge siempre cuando se ve con el agua al cuello.

Solo así se explica cómo, desde el partido de dieciseisavos, ha ido sorteando situaciones comprometidas con goles en el último tramo. Ha marcado nueve de los once goles que anotó en la fase eliminatoria a partir del minuto 75. No hay otro equipo que tenga tanta efectividad o tanta convicción. ¿Cómo se explica?

La resiliencia de la 'Scaloneta', la palabra más utilizada para explicar el resurgir de la Albiceleste en momentos críticos, ha tenido una evolución clara a lo largo del torneo.

Comenzó como una sorpresa. Argentina llegó a la prórroga ante la modesta selección caboverdiana -que le había igualado en dos ocasiones-, y solo un remate de Cristian 'Cuti' Romero, que dio en Diney y superó a Vozinha en el minuto 111, le evitó un sofoco.

El mayor susto se lo dio Egipto en octavos, porque Los Faraones alcanzaron el minuto 79 con dos goles de ventaja. A la desesperada, Argentina remontó un partido que tenía perdido con los goles, de nuevo, de 'Cuti' Romero (79), Leo Messi (83) y Enzo Fernández (93+).

Al concluir el encuentro, todo el equipo se fue a abrazar a su capitán, que había roto en llanto. Leandro Paredes explicó cuál era el sentimiento del grupo en ese momento: "No podíamos permitir que ese fuese el último partido de Leo en un Mundial".

Argentina encontró una motivación extra porque debía llevar a su capitán, que no volverá a jugar un Mundial, hasta el último partido. Pero el encuentro contra Egipto, un partido que el propio Scaloni pone en el 'top' de los más importantes que ha dirigido, marcó también un antes y un después.

Donde antes había desesperación ahora había una confianza ciega en que 'dándolo todo', mantra repetido por toda la plantilla albiceleste, se lograrían los objetivos. Y se comenzó a hablar del ADN argentino.

"Sí, es ADN pero ADN más que todo de Leo, de 'Fide' (Di María) que nosotros los vimos crecer así, que siempre han sido golpeados, criticados y siempre se levantaron y fueron de nuevo y les dio fruto. Así que a nosotros no nos queda otra que seguir eso, seguir esa vivencia que tuvo el capitán durante todos los años en la selección y ese es el plus que siempre se saca", indicó Romero un día antes de enfrentarse a Suiza en los cuartos de final.

Otro partido de confianza en el destino, este distinto, porque Argentina marcó pronto, por medio de Alexis McAllister, pero dormitó y se vio sacudida por un gol de Dan Ndoye en el segundo tiempo. La expulsión por doble amarilla del suizo Breel Mbolo, poco después, le obligaba a lanzar una ofensiva que no se tradujo en gol y le llevó a la prórroga.

Con la amenaza de acudir a una tanda de penaltis, ante una selección que se había clasificado contra Colombia de esa forma, apareció en el minuto 112 Julián Álvarez, que marcó un gran gol en su acción más relevante de todo el Mundial. Luego, con la prórroga prácticamente acabada, sentenció Lautaro. Con menos épica, pero con parecida emoción, Argentina superó otra ronda.

El último acto se dio en la semifinal de este miércoles, en la que la que la Albiceleste tuvo el marcador en contra desde el minuto 55, cuando marcó Anthony Gordon, hasta el minuto 85, en el que Enzo Fernández anotó el empate.

Con el apoyo incondicional desde la grada de una afición convencida de una nueva remontada, otro gol de Lautaro Martínez, en el minuto 92, confirmó lo que temían hasta los propios británicos; 'La Scaloneta' nunca se rinde.