Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

"Como persona a la que le gusta considerarse experta en tecnología y capaz de distinguir entre una imagen generada por IA y una real, pensé que la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal era IA", comentó Mamdani durante una rueda de prensa.

El demócrata se dijo "emocionado" por el hecho de que este domingo ambos jugadores se enfrentarán en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el partido de la final del Mundial de fútbol, donde lucharán por el título España y Argentina.

"Eso es bastante increíble, así que estoy emocionado. Como diría cualquier político clásico, espero que sea un buen partido", expresó al respecto.

Al ser preguntado por la selección a la que apoyará durante la final, Mamdani dijo entre risas que todos los equipos a los que ha respaldado "han perdido": "Tengo la sensación de que, a estas alturas, el que yo elija va a perder", explicó, sin posicionarse de un lado u otro.

El partido de este domingo tiene lugar más de 18 años después de la icónica foto en la que el argentino baña al español cuando este apenas tenía unos meses de edad, una imagen que se incluyó en un calendario solidario de UNICEF.

La organización recordó hoy en su perfil de X este momento: "Hace más de 18 años, un bebé llamado Lamine Yamal y su mamá Sheila conocieron a Lionel Messi en una sesión de fotos para una recaudación de fondos de UNICEF".

En su publicación, subrayó que, fuera del campo, tanto Messi como Lamine Yamal "usan sus voces y plataformas como Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF para apoyar y abogar por los niños de todo el mundo".