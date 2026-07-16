Marruecos mantiene a Ouahbi y defiende la actuación de su equipo en el Mundial 2026

"El Comité Directivo (de la FRMF) ratificó su confianza en el seleccionador de la selección nacional A, Mohamed Ouahbi, para que siga al frente de su misión", informó el organismo futbolístico en un comunicado.

Los miembros del comité calificaron de "positiva y honorable" la participación del equipo marroquí en el Mundial, al tiempo que condenaron "las informaciones falsas difundidas por algunas personas" sobre la actuación de los jugadores, en referencia a las críticas que pusieron en duda su compromiso durante el partido frente a Francia.

"El presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, señaló que todos los jugadores de la selección nacional defendieron con brillantez los colores nacionales, demostrando entrega y compromiso", se lee en el comunicado.

Según la misma fuente, el comité directivo de la FRMF insistió en la necesidad de defender a los jugadores "de las informaciones falsas que perjudican su entorno y su rendimiento".