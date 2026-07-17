De la Fuente frena las comparaciones: “Lamine tiene que ser Lamine; Messi es inigualable”

El seleccionador español, Luis de la Fuente, descartó cualquier comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi en la antesala de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Argentina, al asegurar que el astro argentino es un futbolista único e irrepetible.

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“Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa oficial previa al encuentro decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.

El técnico también llevó tranquilidad sobre el estado físico de la joven figura española, quien había terminado con molestias tras la semifinal.

“Lamine está bien. Entrenó con normalidad. Solo tenía una ligera molestia después de recibir un golpe en el muslo, pero todavía queda la última sesión, que suele ser uno de los momentos más críticos antes de un partido”, explicó.

De la Fuente destacó el enorme potencial de Yamal, aunque insistió en que el futbolista debe seguir desarrollando su propia identidad.

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“Messi tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en este Mundial. A Lamine hay que ayudarlo potenciando sus propias características, porque tiene un potencial excepcional para el futuro”, señaló.

España buscará este domingo conquistar el título mundial cuando enfrente a la vigente campeona, Argentina, en una final que también pondrá frente a frente a dos generaciones marcadas por el talento de Lionel Messi y el prometedor futuro de Lamine Yamal.