Las maldiciones que cayeron en semifinales y los mitos históricos que definirán al campeón del mundo

Cuando el torneo entró en su recta final con cuatro potencias en juego, la historia y los datos jugaron su propio partido en las redes sociales. El reconocido estadígrafo español MisterChip sacudió el panorama futbolístico al recordar que cada uno de los semifinalistas cargaba con una “maldición” distinta; sin embargo, las semifinales dictaron sentencia y enterraron los fantasmas de dos gigantes europeos que no pudieron torcer su destino.

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Francia e Inglaterra: víctimas de la historia y las estadísticas

La primera gran barrera que se mantuvo en pie fue la del Balón de Oro. La tendencia histórica dicta que nunca el vigente ganador de dicho galardón logró conquistar la Copa del Mundo en la misma edición del torneo. Con la eliminación de Francia en semifinales ante España, Ousmane Dembélé no pudo romper este maleficio, dejando a los comandados por Didier Deschamps con las manos vacías y extendiendo una maldición que sigue sobreviviendo generación tras generación.

Por su parte, Inglaterra también sucumbió ante el peso de los antecedentes históricos frente a Argentina. Desde Uruguay 1930 hasta la actualidad, ninguna selección campeona del mundo ha sido dirigida por un entrenador extranjero. El alemán Thomas Tuchel tenía la oportunidad de oro de convertirse en el primero en romper esa barrera al mando de los Three Lions, pero la caída británica en la antesala de la final ratificó la vigencia de este registro histórico.

Argentina y el desafío directo al Ranking FIFA

Con el cuadro de la gran final ya definido, la Albiceleste tampoco escapa de las estadísticas que desafían la lógica. Desde la creación oficial del Ranking FIFA en el año 1992, ninguna selección que comenzó una Copa del Mundo como líder absoluto de la clasificación terminó levantando el trofeo de campeón. Argentina llegó a esta cita mundialista como la número uno del planeta y ahora, en el partido definitivo, buscará tumbar uno de los datos más célebres y vigentes del fútbol internacional.

España y la perfección defensiva que busca un récord inédito

Aunque MisterChip no profundizó en un maleficio específico para La Roja, el rastro de la historia también le depara un desafío sin precedentes. Ninguna selección en toda la historia de los Mundiales que terminó la fase de grupos sin recibir un solo gol en contra logró proclamarse campeona del mundo. España avanzó con ese paso perfecto en defensa y presume de la mejor racha de imbatibilidad del campeonato, por lo que intentará convertir lo que numéricamente parece una desventaja histórica en un récord absoluto.

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Fuente: MisterChip