El Barça jugará un triangular en Udine el 8 de agosto

Los azulgranas compartirán cartel con el anfitrión y el Nottingham Forest inglés, en un formato triangular en el que cada equipo se enfrentará a los otros dos en una única parte de 45 minutos.

Si alguno de los encuentros acaba en empate, se resolverá en la tanda de penaltis, que repartirá dos puntos para el ganador y uno para el perdedor.

El Barça, por tanto, regresará a Udine casi 21 años después de su última visita, cuando se enfrentó al conjunto italiano el 7 de diciembre de 2005 en la fase de grupos de la Liga de Campeones.