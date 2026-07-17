El TCE señala que el club incumplió sus estatutos en el recuento de las papeletas de Ciria

En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal Català de l'Esport considera que el artículo 48.5 de los Estatutos del FC Barcelona establece que, cuando las "incidencias detectadas" en las firmas necesarias para ser candidato a la presidencia "deriven de criterios interpretativos adoptados por la Junta Electoral", esta debe "requerir la subsanación" de las mismas al precandidato que las presenta "antes de acordar la invalidación definitiva".

Algo que no sucedió en el caso de Ciria, que se quedó a 90 firmas de convertirse oficialmente en candidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana que ganó Joan Laporta. Y es que la Junta Electoral solo le reconoció como válidos 2.247 de los 2.845 apoyos de los socios que presentó para concurrir a los comicios (se requerían un mínimo de 2.337).

En su momento, el economista interpuso un recurso ante la Federación Catalana de Fútbol (FCF) en el que denunciaba irregularidades en el recuento y validación de las firmas. Y en el que también argumentaba que cuestiones como la ausencia de copia del DNI, documentos de identidad caducados o números de socio no actualizados, podrían haberse subsanado, pues pertenecían a socios presentes en el censo y fácilmente identificables.

La FCF no le dio la razón, por lo que recurrió la resolución ante el TCE, que ahora ha determinado que la Junta Electoral denegó al precandidato un derecho reconocido en los Estatutos de la entidad azulgrana, como el derecho a subsanación de las papeletas incompletas o con algún tipo de error solventable.

Esta resolución abre una nueva vía para que Marc Ciria puede solicitar a la Junta Electoral la revisión y admisión de las papeletas que fueron rechazadas en su día y la repetición de las elecciones con él como candidato de pleno derecho, opciones que inicialmente no contempla, según ha comentado a EFE.

Lo que sí que tiene previsto el exprecandidato es convocar una rueda de prensa en los próximos días para explicar con detalle la resolución del TCE y sus consecuencias jurídicas.