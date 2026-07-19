Olimpia incorpora a joven figura legendaria

Con 19 años, el extremo César Eduardo Miño Amarilla quedó libre de Guaraní y llega a Olimpia, que determinará si queda en la principal plantilla o es cedido para ganar minutos, debido a la amplitud de la dotación franjeada.

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Miño, de Laurelty, San Lorenzo, integró las selecciones menores. Salió de la Toldería al no llegar a un acuerdo económico para la extensión del vínculo, disputó nada menos que 60 partidos con la casaca aurinegra, desde el 2022, anotando cuatro goles.

Se trata de un interesante proyecto para el Decano, que “abrocha” un atleta de tremendo potencial, con características similares a la de Bernardo Romeo Benítez, también surgido profesionalmente en la institución del barrio Pinozá.

César será oficializado en la semana como nuevo jugador del más ganador de nuestro fútbol, a la espera de lo que resuelta el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez, si lo tendrá en su grupo o será cedido en busca de continuidad.

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El campeonato Clausura se podrá en marcha el próximo fin de semana. Olimpia debutará el domingo 26, en el clásico blanco y negro contra Libertad, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 16:00.