Goleada de Portland y triunfo de St. Louis en el regreso de la MLS tras el Mundial

Además, Montreal y Toronto empataron 0-0, en el otro partido disputado este jueves.

El venezolano Kevin Kelsy por partida doble, el canadiense Kamal Miller, el estadounidense Cole Bassett y el chileno Alexander Aravena fueron los goleadores de Portland. El de Valencia abrió el marcador para los visitantes con un gran cabezazo en el minuto 19.

Hassani Dotson hizo el gol del honor para los Sounders en los últimos minutos del partido, pero Aravena dio la estocada definitiva en el tiempo de descuento.

En el duelo entre St. Louis y Sporting Kansas City, los locales se llevaron la victoria con un gol de penalti en el minuto 86, convertido por el alemán Eduard Löwen, después de que los visitantes hubieran igualado el 2-0 inicial.

Por otro lado, la MLS se vio obligada a suspender el otro partido de la jornada, entre Chicago y Vancouver, en el que estaba previsto el debut del polaco Robert Lewandowski con su nuevo club, debido al humo provocado por los incendios que queman en Canadá.

Por primera vez en su historia, la MLS hizo un parón durante una Copa del Mundo de la FIFA, aunque el reinicio de la competición se produce apenas unos días antes de la final del torneo, que este domingo disputarán España y Argentina.

La Albiceleste está liderada por Lionel Messi, el gran reclamo de la MLS desde su llegada en 2023.