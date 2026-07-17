Sporting Cristal anuncia la transferencia del brasileño Gustavo Cazonatti al Mirassol

El equipo peruano señaló en un comunicado que la transferencia le permite "conservar una participación en un futuro traspaso" del jugador.

"Agradecemos a Gustavo por todo el compromiso y esfuerzo en estos dos años y medio con nuestra institución, y le deseamos los mejores éxitos en su nuevo reto profesional", concluyó.

Cazonatti, de 30 años, llegó al Sporting en enero de 2024 prestado por el Chapecoense de su país, tras lo cual el equipo peruano compró su ficha a fines de ese año al haberse convertido en uno de sus jugadores más destacados.

El centrocampista se despidió en un video difundido en las redes sociales del club, en el que aseguró que tiene "sentimientos encontrados" y agradeció a sus compañeros, dirigentes e hinchas "por su apoyo y cariño incondicional".