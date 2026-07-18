El insólito “blooper” por el que Alexis Martín Arias vio la roja directa en Nacional

Un verdadero blooper que ya recorre las redes sociales. Alexis Martín Arias, el ex-arquero de Cerro Porteño, protagonizó una de las jugadas más insólitas en lo que va del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo, costándole la expulsión directa en apenas su segundo partido vistiendo la camiseta de Nacional de Montevideo.

Lea más: Cerro Porteño rompe el candado de la FIFA y anuncia a Agustín Almendra

Corría el minuto 53 del encuentro ante Montevideo Wanderers cuando el arquero tomó una decisión fatal. El guardameta argentino salió apresurado de su área para interceptar un balón largo, pero un traicionero pique de la pelota le jugó una mala pasada. ¿Su reacción? Controlar el esférico burdamente con el brazo izquierdo.

¡INCREÍBLE EXPULSIÓN DE ALEXIS MARTÍN ARIAS!



El arquero de Nacional se llevó la pelota con la mano fuera del área para cortar un contragolpe de Wanderers y se llevó la roja en el Gran Parque Central.



▶️ Mirá el 🇺🇾 #CampeonatoUruguayo en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oemZRYZFpu — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) July 17, 2026

El árbitro internacional Andrés Matonte, que estaba encima de la jugada, no dudó un segundo: al considerar que el golero cortó una chance manifiesta de gol ante el acecho del delantero rival, Facundo Lavandeira, le mostró la tarjeta roja directa sin pestañear.

Doble castigo para el equipo de Jorge Bava La expulsión dejó herido de muerte a Nacional, cuando iban perdiendo por 1-0, y terminó cayendo en casa por 2-1 en el Gran Parque Central. Con este tropiezo, el equipo comandado técnicamente por otro conocido de Barrio Obrero, Jorge Bava, quedó estancado en la tercera posición del Grupo B, ahora a dos puntos de distancia de su verdugo, Montevideo Wanderers, que lidera la zona.