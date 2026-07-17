Cerro Porteño rompe el candado de la FIFA y anuncia a Agustín Almendra

Cerro Porteño comenzó a mover oficialmente su plantilla de cara a la segunda mitad del año, un tramo decisivo en el que deberá sostener ambiciones máximas tanto en la Copa Libertadores como en el ámbito doméstico, con la disputa del torneo Clausura y la Copa Paraguay. El club activó su ventana de refuerzos una vez superado las inhibiciones de la FIFA que limitaban su capacidad para incorporar futbolistas al plantel.

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Superado el bache legal, la institución azulgrana anunció a través de sus canales oficiales al mediocampista argentino Agustín Almendra como el primer golpe sobre la mesa en este periodo de transferencias. La confirmación encendió las plataformas digitales del club, donde se oficializó la llegada del volante con un mensaje de bienvenida: “Agustín Almendra es nuevo jugador de Cerro Porteño. Bienvenido al Barrio, Agustín”. El movimiento marca el inicio formal de una etapa de presentaciones que la directiva prepara para potenciar su plantel para el segundo semestre.

OFICIAL | Agustín Almendra es nuevo jugador de Cerro Porteño🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Agustín! 🏟️🔥 pic.twitter.com/dFSCWTC9QR — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 17, 2026

Experiencia internacional para el mediocampo azulgrana

Almendra cuenta con una hoja de vida importante tras formarse futbolísticamente en las filas de Boca Juniors y registrar un paso destacado por Racing Club de Avellaneda, etapa en la que integró el plantel que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024, que lo conquistó en la final que disputó ante Cruzeiro de Brasil, la que es su nueva casa, La Nueva Olla.

¡Almendra ya está en el Barrio! 🔥🏟️ pic.twitter.com/xlOyq9b6H9 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 17, 2026

Su último antecedente competitivo proviene del fútbol mexicano, donde defendió la camiseta del Necaxa, donde llegó a disputar 10 encuentros en la primera mitad de la temporada, antes de armar las maletas con destino a Paraguay. El futbolista selló un acuerdo contractual por tres temporadas, una apuesta a mediano plazo que demuestra la confianza depositada en las condiciones que tiene.

La pieza clave para el esquema de Ariel Holan

En la planificación deportiva de Barrio Obrero, el volante nacido en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, aparece alineado con el perfil dinámico buscado por el cuerpo técnico. El mediocampista es del total agrado futbolístico del entrenador Ariel Holan, quien lo tiene proyectado como una pieza relevante y conductora dentro del equipo que intenta configurar para este semestre.