El partido pendiente de Lamine Yamal

“Lamine tiene una bala guardada”, aseguró Luis de la Fuente, seleccionador español, en la víspera de la final del Mundial.

Una bala que aún no ha gastado durante un torneo al que llegó con una lesión de bíceps femoral. El futbolista del Barcelona cayó el 22 de abril, pero los médicos le aseguraron que llegaba al Mundial. Y así fue.

Una incorporación progresiva al grupo. 19 minutos en el debut ante Cabo Verde para coger ritmo y titularidad ante Arabia Saudí. 45 minutos en los que firmó su único gol del torneo. Su presencia, incisiva desde el inicio, sirvió a España para decidir el partido en la primera parte con un 3-0.

Ese 21 de junio fue su primer MVP. También contra Austria en dieciseisavos y Bélgica en cuartos. Eso sí, sin marcar ese gol o dar la asistencia que se le exige, pero siendo clave en el rendimiento de España y también en su trabajo defensivo. “Un ejemplo” para sus compañeros. Kylian Mbappé lo sabe bien.

Ante Francia, el día que estaba marcado en rojo en su calendario, fue decisivo. No marcó ni asistió, pero forzó, por pillería ante Lucas Digne, el penalti que luego transformó Mikel Oyarzabal y abrió el marcador de un partido en el que España se impuso 0-2.

Luis de la Fuente y sus compañeros rebajan su “ansiedad”, aseguran, en el día a día para también alejarle de la presión que rodea a su figura, expuesta 24 horas en los carteles luminosos de Times Square.

Lamine Yamal es una estrella global. El duelo ante Leo Messi marca la final. 39 contra 19 años. El relevo de Messi en el Barça que persigue arrebatarle el trono en el Mundial. Aspirante contra campeón.

Una final contra Argentina en la que se espera el gran partido de Lamine Yamal. Eso sí, el propio futbolista, quien asumió en la víspera de las semifinales su papel de estrella, quiso dejar el mensaje de la importancia del equipo por encima de lo individual.

“Ganamos la Eurocopa y solo marqué un gol. Si ganamos el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada”, aseguró.

Sin embargo, la gran esperanza de España de cara a la final es que Lamine Yamal vuelva a celebrar un gol o dar una asistencia, lo que la acercaría a conseguir su segunda estrella de campeona del mundo.

Partido al que Lamine Yamal llega con solo un entrenamiento, tras sufrir un golpe en la pierna izquierda, precisamente en el penalti que forzó de Digne y ausentarse el jueves del trabajo sobre el césped, volver el viernes con el grupo y este sábado, tras cancelarse el entrenamiento en el campo debido a una tormenta eléctrica, hacer trabajo en el gimnasio.