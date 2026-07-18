España se ejercita en gimnasio tras aplazarse entrenamiento sobre el césped por tormenta

Con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento del Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey, la FIFA anunció el aplazamiento tras la caída de un rayo.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno. Argentina y España van a empezar a la vez", informó la organización.

Argentina y España llevan a cabo sus sesiones de trabajo este sábado a 10 minutos por carretera de distancia y, por ello, ambos entrenamientos sobre el césped están aplazados y siguen el mismo protocolo.

Con este contratiempo, la selección española se entrena en gimnasio para preparar la final del domingo 19 de julio, día para el que no se esperan tormentas en Nueva Jersey, donde está ubicado el estadio MetLife.