Louzán: “Deseo una gran victoria de España, hemos hecho méritos para ello”

“Deseo una gran victoria de España. Hemos hecho méritos suficientes para ello, pero hay 90 minutos por medio y habrá que aplicarse. Tengo muchísima confianza en los jugadores, en el técnico, sabe interpretar perfectamente cada partido y el del domingo lo tiene muy claro”, aseguró a los medios de comunicación el día antes de la final.

“Llevamos más de 40 días juntos y deseando que llegue el domingo. El equipo está con una piña y lo viven con absoluta normalidad. Estamos ante un gran reto, ser campeones del mundo por segunda vez. Nos han hecho vibrar y disfrutar esa selección de 2010, que muchos de ellos van a estar aquí. Y ahora tenemos una selección incluso de mayor nivel de solvencia. Juegan todos para todos, son una familia”, añadió.

Louzán hizo estas declaraciones momentos después de que el entrenamiento de España fuera cancelado debido a una tormenta eléctrica.

“No hemos podido entrenar por la tormenta eléctrica, pero estamos muy ilusionados esperando a que llegue el domingo. Son decisiones técnicas. Ha habido activación para los jugadores, es lo que toca. Es un contratiempo solo por no poder entrenar como estaba previsto, pero hay que adaptarse a esto porque es algo que ha pasado durante este Mundial. Sin problema”, valoró.

“No nos afecta para nada. Tranquilidad. Vamos al hotel de concentración y seguimos la rutina diaria”, agregó.

Por otro lado, el presidente de la RFEF abogó por “disfrutar” de una final que “habla hispano” y no tiene ningún “temor” al ambiente que se pueda vivir en contra de España por la mayoría de aficionados argentinos, que ya dedicaron abucheos a Luis de la Fuente, seleccionador español, durante un evento en Manhattan el viernes.

“El domingo es un gran día para España y para Argentina. Vamos a intentar que este Mundial, que habla hispano por primera vez en 96 años, después de aquella final Uruguay-Argentina. Para nosotros es una alegría. Que sea un gran partido y que el mundo entero disfrute de las dos selecciones”, aseguró.

“No hay ningún temor. En un partido como el del domingo no entra ningún tipo de polémica. Puede haber una persona o personas que trasladaron algún comentario malo a Luis, pero él es un caballero y un señor de esto. Así me lo trasladó la FIFA en un evento este sábado, valoran el respeto y la humildad con la que trabajamos en el día a día. Estamos convencidos de que el domingo habrá mucho respeto, porque ambas selecciones nos lo tenemos, y que disfrutemos del fútbol mañana, que es lo que todos deseamos”, dijo.