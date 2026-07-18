Fútbol Internacional
18 de julio de 2026 a la - 08:39

Video: Nuevo gol de Segovinha en el Brasileirão B

Matías Emanuel Segovia Torales, talentoso futbolista paraguayo, actualmente al servicio del América Mineiro, del segundo nivel del fútbol brasileño.
Matías Emanuel Segovia Torales, talentoso futbolista paraguayo, actualmente al servicio del América Mineiro, del segundo nivel del fútbol brasileño.América MG

El paraguayo Matías Segovia registró el viernes el gol del América Mineiro, que empató como local 1-1 con el Ceará, por la Serie B del Brasileirão.

Por ABC Color

Por segunda ronda consecutiva, Matías Segovia, marcó en el Brasileirão B. Sin embargo, su equipo, el América Mineiro, no levanta cabeza y a esta altura parece estar condenado al descenso a la C.

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Al minuto 66, el talentoso volante ofensivo, surgido en Guaraní, culminó un contragolpe perfecto para el elenco verdinegro, que no pudo conservar la ventaja.

Ceará llegó al 1-1 al 89, a través de Vinícius Goes.

Cumplidas 17 rondas del certamen brasileño de segundo nivel, el América de Belo Horizonte cuenta con apenas 8 puntos, con un solo partido ganado. Se encuentra último y como son cuatro los que bajan, debería desplazar al decimosexto, que es Londrina, que cuenta con 20 unidades.

El caaguaceño Segovinha, de 23 años, llegó a su cuarta conversión con el América, en 26 juegos. En la fecha pasada había marcado contra Londrina, en la igualdad 1-1.