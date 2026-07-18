Video: Nuevo gol de Segovinha en el Brasileirão B

Por segunda ronda consecutiva, Matías Segovia, marcó en el Brasileirão B. Sin embargo, su equipo, el América Mineiro, no levanta cabeza y a esta altura parece estar condenado al descenso a la C.
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Al minuto 66, el talentoso volante ofensivo, surgido en Guaraní, culminó un contragolpe perfecto para el elenco verdinegro, que no pudo conservar la ventaja.
Ceará llegó al 1-1 al 89, a través de Vinícius Goes.
Cumplidas 17 rondas del certamen brasileño de segundo nivel, el América de Belo Horizonte cuenta con apenas 8 puntos, con un solo partido ganado. Se encuentra último y como son cuatro los que bajan, debería desplazar al decimosexto, que es Londrina, que cuenta con 20 unidades.
El caaguaceño Segovinha, de 23 años, llegó a su cuarta conversión con el América, en 26 juegos. En la fecha pasada había marcado contra Londrina, en la igualdad 1-1.