Anselmi: “Queremos ser un equipo agresivo, que piense en la portería rival y sea valiente”

En declaraciones a los medios del club, el argentino, que debutó en el banquillo del Elche el pasado sábado en el primer test de pretemporada con una victoria ante el Kaizer Chiefs sudafricano (2-1), añadió que el principal objetivo táctico de su equipo es “estar juntos”.

“Es nuestro espíritu como equipo. Nuestra forma de ver el fútbol es hacerlo juntos. Si el primero sale, yo le sigo. Si se queda uno enganchado, no salimos. Si presionamos, lo hacemos todos y, si atacamos, viajamos juntos”, explicó.

“Se trata de estar todos conectados para hacerlo todo juntos. Cuando eso sucede, nos sentimos identificados con lo que vemos”, apostilló.

Anselmi desveló que pretende configurar un equipo “dinámico y con estructura para atacar”, pero también capaz de “romper” esa rigidez para compensarlo de otra forma.

“Tenemos jugadores que nos dan amplitud y desequilibrio entre líneas. Se trata de identificar el espacio para generar ventajas y acelerar”, analizó el entrenador, cuyo equipo disputará su segundo test de pretemporada este viernes ante el Johor de Malasia.

El técnico argentino también se congratuló de que el trabajo realizado durante las primeras semanas haya dado sus frutos en las acciones de estrategia, claves en uno de los goles del pasado sábado.

“No en todos los partidos lo vamos a conseguir, pero lo vamos a trabajar”, sentenció el preparador del Elche.