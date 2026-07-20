Dos millones de aficionados se vuelcan en Madrid con los campeones del mundo

Estaba previsto que el recorrido del autobús llegase a la plaza del Cibeles en torno a las 21:00 horas aunque todo el programa se retrasó más de una hora, por lo que a las 23:25 horas todavía seguían los actos.

En Cibeles aguardaban más de 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras estos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español cambiaron sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se subieron a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

El itinerario comenzó en Moncloa y siguió por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores bailaron, hicieron fotos con sus móviles e interactuaron con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantar las canciones que amenizan el recorrido.

En el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, finalizó el recorrido de la rúa y comenzó la celebración central con varias actuaciones musicales, entre ella las de las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana y el grupo Arde Bogotá.