Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 06:40

El líder presidente turco Erdogan felicita a España por su victoria en el Mundial 2026

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Ankara, 20 jul (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, felicitó este lunes a España por conquistar el título en el Mundial 2026, y elogió a la selección española de fútbol tras su victoria ante Argentina en la final del domingo.

Por EFE

En un mensaje publicado hoy en su cuenta oficial de redes sociales, el líder turco dijo: "Felicito de todo corazón a la selección española por ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmito, en nombre de mi país y de mi nación, mis saludos y mi afecto al amistoso pueblo de España".

Erdogan, quien jugó al fútbol entre 1969 y 1982 en clubes de Estambul a nivel amateur y semiprofesional, tanto como delantero como defensa, sigue de cerca el fútbol incluso después de haberse dedicado plenamente a la política.