El líder presidente turco Erdogan felicita a España por su victoria en el Mundial 2026

En un mensaje publicado hoy en su cuenta oficial de redes sociales, el líder turco dijo: "Felicito de todo corazón a la selección española por ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmito, en nombre de mi país y de mi nación, mis saludos y mi afecto al amistoso pueblo de España".

Erdogan, quien jugó al fútbol entre 1969 y 1982 en clubes de Estambul a nivel amateur y semiprofesional, tanto como delantero como defensa, sigue de cerca el fútbol incluso después de haberse dedicado plenamente a la política.