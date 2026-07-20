El Oporto anuncia el fichaje del surcoreano Hwang In-beom

En un comunicado, el club portugués informó que el internacional surcoreano ha firmado un contrato válido para las próximas tres temporadas con una opción de prórroga de una más y ya se ha enfundado la camiseta azul y blanca con el dorsal número 16.

Nacido el 20 de septiembre de 1996 en Daejeon, comenzó a jugar al fútbol en la escuela primaria y pronto se incorporó al principal club de su tierra natal.

En marzo de 2015, con solo 18 años, debutó en primera división y, dos meses después, se convirtió en el futbolista más joven de la historia en marcar un gol con los colores del Daejeon Citizen.

Su aventura internacional comenzó cuando se marchó a Canadá para jugar en el Vancouver Whitecaps, después se trasladó a Rusia y tras un breve regreso a su país para jugar con el FC Seúl, regresó a Europa, fichó por el Olympiacos, y compartió vestuario con nombres como James Rodríguez, Tiquinho Soares o Marcelo.

Internacional desde 2018, fue elegido Mejor Jugador de la Copa Asiática en 2019 y ya ha participado en dos Mundiales. En el último, marcó un gol y dio una asistencia en la remontada contra la República Checa (2-1).