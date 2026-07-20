En torno a 1,8 millones de aficionados se vuelcan en Madrid con los campeones del mundo

Estaba previsto que el autobús llegase a la plaza del Cibeles en torno a las 21:00 horas locales aunque todo el programa arrastra ya un retraso de alrededor de una hora.

En Cibeles ya aguardan unas 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que comenzaron esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras esos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español han cambiado sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se han subido a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial de España.

El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.

En el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, finalizará el recorrido de la rúa y comenzará la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, aunque todo el programa acumula ya bastante retraso.