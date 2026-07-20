España recupera el primer puesto en la clasificación de la FIFA tras ganar el Mundial

La victoria cosechada por los de Luis de la Fuente en el estadio Metlife de East Rutherford no sólo permitió a la Roja sumar su segunda estrella, dieciséis años después del título conquistado en Sudáfrica, sino también recuperar el liderato del 'ranking' FIFA que perdió el pasado mes de abril.

El conjunto español que contabiliza un total de 1.995,88 puntos tras ganar siete partidos y empatar uno en la Copa del Mundo, aventaja en 25 unidades a Argentina que se vio relegada a la segunda plaza con 1.970,37 puntos.

Completa el podio la selección francesa, cuarta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que ocupa el tercer puesto con 1.948,97 unidades.

Una clasificación en la que se hizo un hueco entre los diez primeros clasificados, de los que se cae Alemania, la selección mexicana, octavofinalista en la cita mundial, que se aupó a la décima posición con un total de 1,754,30 puntos.

Aunque la subida más fuerte fue la de Noruega, una de las grandes revelaciones de la cita mundialista, que escaló doce puestos para situarse en la decimonovena posición.