Felipe VI y Trump se intercambiaron monedas conmemorativas en la final del Mundial

La Casa Real española ha distribuido varias imágenes de los saludos que los reyes y sus hijas tuvieron con diferentes personalidades asistentes al encuentro, fotos que se tomaron antes del partido y después de que hubiera concluido.

Algunas de las fotos muestran el saludo con el presidente de Estados Unidos, país anfitrión de la final de la Copa del Mundo, y cómo Trump les entrega las monedas conmemorativas.

Según ha informado la Casa Real, Trump les entregó como obsequio protocolario cuatro monedas del 45/47 presidente de Estados Unidos -sus dos mandatos en la Casa Blanca-, una para cada miembro de la familia real.

Y el jefe del Estado español obsequió a Donald Trump con otra moneda de la Fábrica de Moneda y Timbre que representa a Felipe VI.

En las imágenes distribuidas también figuran las de los saludos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron anoche la final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española se impuso a la de Argentina por 1-0, y celebraron la victoria en el escenario junto a los jugadores.

Tras el partido, los miembros de la familia real volaron de vuelta a España, al igual que el equipo de la selección española, al que recibirán en el Palacio de la Zarzuela a partir de las 17:30 horas.

Posteriormente, la selección se trasladará al Palacio de la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e iniciar a continuación el recorrido en autobús descubierto por las calles de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.