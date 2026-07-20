Fútbol Internacional
20 de julio de 2026 a la - 08:20

Hong Kong decomisa 240.000 falsificaciones del Mundial valoradas en 20 millones de dólares

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Hong Kong, 20 jul (EFE).- Las autoridades de Hong Kong decomisaron unos 240.000 artículos presuntamente falsificados vinculados al Mundial 2026, valorados en 159 millones de dólares hongkoneses (17,7 millones de euros, 20,2 millones de dólares estadounidenses), y detuvieron a 13 personas en una operación desarrollada durante casi dos meses.

Por EFE

La Aduana hongkonesa informó este lunes de que la operación, bautizada como 'Portería a cero', se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 19 de julio y permitió detectar medio centenar de casos de importación, tránsito y venta por internet de mercancía sospechosa de vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Entre los productos intervenidos figuraban camisetas de equipos de fútbol, balones, calzado deportivo y otros artículos relacionados con el torneo, que previsiblemente se destinarían a mercados de fuera de Hong Kong y a compradores locales a través de plataformas digitales.

Los arrestados, todos varones y de edades comprendidas entre 15 y 59 años, quedaron en libertad bajo fianza mientras prosigue la investigación, según las autoridades, que no descartaron nuevas detenciones.

El responsable de la división de investigación de delitos tecnológicos y de propiedad intelectual de la Aduana, Ng Ka-chun, señaló que las camisetas falsas se vendían a precios entre un 60 % y un 70 % inferiores a los de los productos originales.

Ng atribuyó el elevado volumen de la incautación a la creciente demanda de mercancía relacionada con el Mundial y explicó que los agentes recurrieron al análisis de datos para localizar anuncios y vendedores en redes sociales y plataformas de compraventa.

La normativa de la ciudad semiautónoma contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares hongkoneses (unos 55.770 euros, 63.767 dólares estadounidenses) por importar, exportar, vender o poseer para su venta mercancía con marcas falsificadas.