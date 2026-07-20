Hong Kong decomisa 240.000 falsificaciones del Mundial valoradas en 20 millones de dólares

La Aduana hongkonesa informó este lunes de que la operación, bautizada como 'Portería a cero', se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 19 de julio y permitió detectar medio centenar de casos de importación, tránsito y venta por internet de mercancía sospechosa de vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Entre los productos intervenidos figuraban camisetas de equipos de fútbol, balones, calzado deportivo y otros artículos relacionados con el torneo, que previsiblemente se destinarían a mercados de fuera de Hong Kong y a compradores locales a través de plataformas digitales.

Los arrestados, todos varones y de edades comprendidas entre 15 y 59 años, quedaron en libertad bajo fianza mientras prosigue la investigación, según las autoridades, que no descartaron nuevas detenciones.

El responsable de la división de investigación de delitos tecnológicos y de propiedad intelectual de la Aduana, Ng Ka-chun, señaló que las camisetas falsas se vendían a precios entre un 60 % y un 70 % inferiores a los de los productos originales.

Ng atribuyó el elevado volumen de la incautación a la creciente demanda de mercancía relacionada con el Mundial y explicó que los agentes recurrieron al análisis de datos para localizar anuncios y vendedores en redes sociales y plataformas de compraventa.

La normativa de la ciudad semiautónoma contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares hongkoneses (unos 55.770 euros, 63.767 dólares estadounidenses) por importar, exportar, vender o poseer para su venta mercancía con marcas falsificadas.