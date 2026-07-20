La selección española llega a la Plaza de Cibeles para la celebración del Mundial

Los integrantes del combinado nacional completaron un recorrido que se inició en Moncloa cerca de las 20.00 horas y recorrió las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán.

Salieron a las calles de la capital para acompañar a los campeones del mundo cerca de 2 millones de personas, según Delegación de Gobierno.

En Cibeles, la fiesta había comenzado a las 19.00 horas, incluyendo actuaciones musicales como las de los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana. Según los datos de Delegación de Gobierno, unas de 120.000 personas esperaban allí a los campeones del mundo.

Estaba previsto que el acto central de la celebración se extendiera desde las 21.00 hasta las 23.00 horas, pero el programa de festejos va con retraso.