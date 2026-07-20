Luis de la Fuente: "No os olvidéis, juntos somos más fuertes"

Algo tímido al principio y vitoreado por los aficionados, el técnico responsable de sumar la segunda estrella del fútbol español salió al escenario con la canción 'Quijote' de Julio Iglesias y fue presentado por el 'streamer' Ibai Llanos y manteado por sus jugadores.

Ya con los focos sobre él, se animó a cantar unas estrofas con la música de fondo y dejó un mensaje para todos los aficionados.

"Primero, gracias España por apoyarnos y estar aquí. Por vivir tan de cerca nuestro éxito, que también es vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Sobre todo una cosa, no os olvidéis. Juntos somos más fuertes. Viva España", exclamó.

Según los datos de Delegación de Gobierno, más de 120.000 personas esperaban a los campeones del mundo en la Plaza de Cibeles, de un total de 2 millones de aficionados en las calles de Madrid. Estaba previsto que el acto central de la celebración se extendiera hasta las 23.00 horas.