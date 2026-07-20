Redín encara con el Técnico Universitario el desafío de frenar al Independiente del Valle

Redín tendrá una de las misiones más complejas desde su debut el pasado 5 de julio, ya que el Técnico Universitario necesita recuperarse con urgencia tras sufrir dos derrotas consecutivas. Actualmente ocupa el décimo puesto con 23 puntos y un nuevo revés podría hacerlo caer a la zona baja de la clasificación.

El Independiente del Valle, por su parte, atraviesa una campaña sobresaliente. Lidera el torneo con 49 puntos, tras sumar 16 victorias, un empate y tres derrotas, y llega impulsado por la goleada por 6-1 sobre el Emelec del pasado domingo, resultado que lo dejó con 14 puntos de ventaja sobre el Aucas, su inmediato perseguidor.

La vigésima primera jornada comenzará este martes con los encuentros entre Libertad y Delfín, y Universidad Católica frente a Barcelona.

El Libertad buscará salir del penúltimo puesto, en el que permanece con 21 puntos, mientras que el Delfín intentará prolongar su recuperación tras escalar al decimotercer lugar, con 23 unidades.

El Universidad Católica, cuarto con 32 puntos, buscará su tercera victoria consecutiva para mantenerse en la pelea por la primera etapa del torneo, aunque tendrá como rival al Barcelona, tercero con 34 unidades.

El equipo universitario contará con los delanteros panameños Azarías Londoño y José Fajardo, mientras que el Barcelona confiará en el argentino Darío Benedetto, uno de los goleadores del torneo, y en el atacante panameño Tomás Rodríguez.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, el Aucas visitará al Orense con el objetivo de defender el segundo puesto de la clasificación y se apoyará en el liderazgo del centrocampista colombiano Steven Tapiero, aunque no podrá contar con el argentino Agostino Spina, por suspensión.

- Partidos de la vigésima primera fecha de la Liga Pro:

- Martes: Libertad-Delfín y Universidad Católica-Barcelona.

- Miércoles: Macará-Deportivo Cuenca; Independiente del Valle-Técnico Universitario y Manta-Liga Deportiva Universitaria de Quito.

- Jueves: Leones del Norte-Guayaquil City; Orense-Aucas y Emelec-Mushuc Runa.