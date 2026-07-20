Rodri ensalza a Ferran, que "muchas veces ha sido injustamente criticado"

Rodri festejó el título de campeones del mundo junto a sus compañeros, de los que dijo que "son la hostia", y se acordó especialmente de Ferran Torres, durante la celebración del Mundial conseguido por la selección española, en el acto central de la fiesta, en la Plaza de Cibeles de Madrid.

Entró en el escenario en último lugar, atravesando un pasillo de todos sus compañeros, como capitán y mejor jugador del torneo. "España, somos campeones del mundo. Viva la madre que me parió. Viva la madre que los parió. ¡Viva el rey y viva España", fueron las primeras palabras que pronunció ante el público de Cibeles.

"La verdad que parecía que habíamos ganado la Copa Coca-Cola, pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? Dos. Y estos chavales que están aquí son la hostia, y no sé qué decir más", añadió, cuando dispuso del micrófono de nuevo.

Además, hizo referencia al goleador de la final: "Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!".

Según los datos de Delegación de Gobierno, más de 120.000 personas esperaban a los campeones del mundo en la Plaza de Cibeles, de un total de 2 millones de aficionados en las calles de Madrid. Estaba previsto que el acto central de la celebración se extendiera hasta las 23.00 horas.