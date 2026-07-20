Rudi García deja de ser el seleccionador de Bélgica tras no prolongar su contrato

En un comunicado, la Federación destacó que, bajo su liderazgo técnico desde el 1 de febrero de 2025, los Diablos Rojos han conseguido asegurar su plaza en la primera categoría de la Liga de Naciones de la UEFA y clasificarse para el Mundial 2026, donde subrayan que fueron eliminados en cuartos de final por el equipo que acabaría siendo campeón, España.

"Tras hablar con la RBFA, hemos decidido no prolongar el excelente viaje que hemos compartido los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre los ocho mejores equipos del mundo (...) y le deseo todo el éxito en su transición generacional que me enorgullece haber ayudado a empezar", señaló García en un comunicado.

El director deportivo de la Federación, Vincent Mannaert, aplaudió el "papel clave" de García en un contexto "complicado" en lo deportivo y en lo financiero y su "compromiso y experiencia" a la hora de restaurar la cohesión dentro de la selección.

"Quiero dar las gracias a Rudi y a sus asistentes por los últimos dieciocho meses. Junto a mi equipo, estamos ya preparando el nuevo ciclo, incluyendo el nombramiento de un nuevo seleccionador nacional", dijo Mannaert.

El técnico francés con orígenes españoles asumió las riendas de los Diablos Rojos tras una racha de cinco derrotas en sus cinco últimos encuentros y en pleno ocaso de su generación de oro, con las retiradas de Eden Hazard, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen o Marouane Fellaini y cerca de las de Kevin De Bruyne, y Romelu Lukaku.

Bajo su batuta, Bélgica ha jugado 20 partidos, con 12 victorias, seis empates y sólo dos derrotas gracias a 60 goles a favor y 20 en contra.

Además, García recuperó para la selección al portero del Real Madrid Thibaut Courtois, que había renunciado temporalmente al equipo nacional por un enfrentamiento con el anterior seleccionador, Domenico Tedesco.

La prensa belga sitúa ahora como favorito para su sucesión al exfutbolista neerlandés Mark van Bommel, que en su única temporada en el FC Barcelona ganó la Liga, la Liga de Campeones y la Supercopa de España y también jugó en el PSV Eindhoven, ​​Bayern de Múnich y AC Milan.