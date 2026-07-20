Trump celebra el "éxito" del Mundial 2026 y elogia al "fantástico" Gianni Infantino

"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero agradecer a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden", escribió el mandatario en una publicación en la red Truth Social.

El republicano, que no hizo referencia explícita ni a la victoria de España ni a los otros dos anfitriones del torneo, México y Canadá, insistió en que las fuerzas de seguridad estadounidenses convirtieron el Mundial en el "más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia".

Trump también felicitó a Andrew Giuliani, máximo responsable de la Casa Blanca para el Mundial, así como a Infantino, a quien calificó de "fantástico" por su "trabajo bien hecho".

"Pocas personas podrán lograr lo que él ha logrado al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible", apuntó.

La estrecha relación entre Trump e Infantino generó polémica durante el Mundial, especialmente después de que el presidente reconociera haber llamado al máximo dirigente de la FIFA para que se retirara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja en los dieciseisavos de final.

Trump e Infantino fueron los encargados, el domingo, de entregar la copa de campeones del mundo a la selección española tras su victoria por 1-0 frente a Argentina en la final disputada a las afueras de Nueva York.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también asistió a la final como mandataria de uno de los países anfitriones, felicitó en redes sociales a España por "conquistar merecidamente" el Mundial y a México por ser "la mejor sede".

También apuntó que la Copa del Mundo ha demostrado que si México, Estados Unidos y Canadá trabajan "unidos", son capaces de "hacer realidad grandes proyectos".