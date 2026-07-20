Un millón de aficionados se vuelcan en Madrid con los campeones del mundo

Está previsto que el autobús llegue a la plaza del Cibeles en torno a las 21.00 horas, donde ya aguardan unas 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras esos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español han cambiado sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se han subido a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.

Estaba previsto que en torno a las 21:00 horas locales la rúa de la selección llegue al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para finalizar su recorrido y comenzar la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, aunque todo el programa acumula ya bastante retraso.