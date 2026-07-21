Lewandowski y Griezmann, listos para una jornada de grandes estrenos en la MLS

El francés Antoine Griezmann, de 35 años, puede tener sus primeros minutos con el Orlando City en una visita al San José Earthquakes, uno de los equipos revelación de la campaña de la Major League Soccer.

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El atacante, que acaba de cerrar su larga etapa con el Atlético Madrid, ya disputó un amistoso con su nuevo uniforme, anotando uno de los goles en la paliza 6-0 al Tampa Bay Rowdies, de la Segunda división estadounidense.

Orlando necesita imperiosamente a su nueva estrella para reencauzar el rumbo en esta temporada, que comenzó con la destitución del entrenador colombiano Óscar Pareja después de perder los tres primeros partidos.

Con el argentino Martín Perelman al mando, la escuadra floridana se sitúa en la decimotercera plaza de la Conferencia Este, con 14 puntos en las 15 primeras jornadas, fuera de las plazas de acceso a los playoffs.

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El 23 de mayo, Orlando fue arrollado 6-2 por el FC Cincinnati en la última fecha de la MLS antes del parón por la Copa del Mundo de Norteamérica.

Robert Lewandowski, de su lado, ya se aprestaba a debutar con el Chicago Fire el pasado jueves, cuando el campeonato norteamericano reanudó actividades. El artillero polaco, que cumplirá 38 años en agosto, debía aparecer por primera vez sobre el césped del Soldier Field frente al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, su excompañero en el Bayern Múnich.

Pero el choque tuvo que ser pospuesto por la mala calidad del aire en la ciudad estadounidense, producto del humo de unos incendios forestales en el sur de Canadá.

Mientras tanto, Lewandowski siguió preparándose físicamente para su primera experiencia fuera del fútbol europeo. “Una cosa que puedo decir sobre Robert es que tiene una ética de trabajo tremenda”, le alabó este martes su nuevo entrenador, Gregg Berhalter. “Se incorporó después de haber tenido jet lag toda la semana pasada y aun así está exigiendo a los compañeros en los entrenamientos. Hace trabajo extra después. Puedes ver por qué ha marcado más goles que nadie en Europa en los últimos 15 años, porque es un profesional absoluto”, aplaudió el exseleccionador estadounidense.

Lewandowski en la casa de Messi

El esperado estreno del exariete del Barcelona se produciría el miércoles en el Nu Stadium, la casa del Inter Miami de Lionel Messi.

El astro argentino, sin embargo, no estará presente para dar la bienvenida a la liga al polaco. El capitán llegó este martes a su natal Rosario para descansar con su familia tras la dolorosa derrota de Argentina ante España en la final del Mundial por 1-0.

Su entrenador en el Inter, Guillermo Hoyos, no puso plazos al periodo de recuperación del que dispondrán Messi y su compañero de selección Rodrigo de Paul.

“Van a estar el tiempo que tienen que estar”, dijo este martes el técnico argentino. “Terminó hace horas el Mundial y lo que más necesitan ahora es descansar, estar con sus seres queridos en su lugar”.

Después del choque ante Chicago, los vigentes campeones de la MLS visitarán el sábado al Montreal y recibirán el 1 de agosto al Columbus Crew. Cuatro días después el Inter chocará ante el Atlético San Luis en el inicio de la Leagues Cup, torneo conjunto con la liga mexicana, un duelo para el que Hoyos tampoco confirmó la presencia de Messi y De Paul. “Vamos a ver”, se limitó a decir el estratega, sustituto en abril del dimitido Javier Mascherano.

En otro de los platos fuertes de la fecha del miércoles, Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-min chocará con el Real Salt Lake con la intención de mantener el impulso de su triunfo de la semana pasada 3-0 en el derbi ante el LA Galaxy.