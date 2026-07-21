Liverpool anuncia fichaje de la promesa colombiana Samuel Martínez

“El centrocampista ofensivo se unirá a las filas de la Academia Red antes de la temporada 2027-2028, tras completar su fichaje”, informó en un comunicado el Liverpool en referencia a Samuel Martínez.
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Así, el jugador seguirá un año más en el club colombiano, antes de unirse al Liverpool en el verano boreal 2027, ya como mayor de edad.
Campeón del Sudamericano Sub 17 disputado el pasado abril en Paraguay, Martínez, del Atlético Nacional de Medellín, atrajo la atención de algunos de los clubes más grandes de Europa gracias a su rendimiento en ese torneo, en el que disputó los seis partidos y repartió tres asistencias.