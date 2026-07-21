Mikel Merino: "Ver la Plaza de Toros (de Pamplona) cantando mi nombre es lo más grande"

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibió este martes en el Palacio de Navarra al futbolista y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo. Merino, autor de dos goles en el torneo, ha compartido sus emociones tras la gesta, dijo que el cariño de su tierra es "impagable".

El jugador navarro confesó que todavía no asimila al 100% lo conseguido. "Parece que estás en una película, cuando estás en el campo te estás dando cuenta de que estás jugando por una final de un Mundial contra Argentina", explicó. Según Merino, la verdadera dimensión del logro se percibe "cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, de lo que has conseguido".

Merino destacó que, aunque ganar un mundial es "algo único y espectacular", el cariño de la gente de su tierra y su familia "es también impagable". El futbolista se siente un "afortunado" y un "privilegiado" por haber podido vivir ambas cosas.

Relató la emoción que sintió al ver los vídeos de las celebraciones en Pamplona mientras estaba concentrado. "Ojalá pudiera duplicarme, ¿no? Para vivirlo en los dos sitios", comentó. Para él, ver a su ciudad en fiestas y la efusividad de la gente fue muy especial.

Uno de los momentos más significativos fue ver la plaza de toros cantando su nombre: "es algo que para un Navarro o alguien de Pamplona es lo más grande". Estas muestras de afecto, afirmó, hicieron que mereciera la pena perderse las fiestas de San Fermín, unas fiestas que le "encantan" y le "representan mucho”

A pesar de la ausencia, Merino tuvo un gesto con sus fiestas, los Sanfermines. Tras su gol ante Bélgica, y al ver que una cámara le enfocaba, decidió hacer un guiño a su tierra: "Se me olvidó el pañuelo para levantarlo en el gol, pues toca demostrarles a todos en Navarra que no me olvido de mis fiestas". Sobre la posibilidad de lanzar el chupinazo, reveló que le "encantaría vivir la experiencia, pero encanta estar en pañuelo y la faja como sea”.

Preguntado por sus goles, el navarro explicó que ha hecho una clasificación personal, situando en primer lugar el que marcó contra Alemania, en la Eurocopa de 2024, "por lo que significó" para él y su familia y por el minuto en que se produjo. Después, sitúa el de Portugal y el de cuartos de final en Los Ángeles ante Bélgica.

Con la Copa del Rey, la Eurocopa y el Mundial en su palmarés, Merino no ocultó su ambición. "Somos ambiciosos, acabamos de ganar un mundial, pero ya estoy pendiente de que me queda la Champions", afirmó con determinación, añadiendo que "ojalá pueda ser el año que viene".