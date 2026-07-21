Un técnico sale cada 3 fechas en Ecuador a juzgar por los 8 destituidos tras 20 jornadas

Guayaquil (Ecuador), 21 jul (EFE).- El colombiano Hernán Torres se convirtió este martes en el octavo entrenador que pierde el cargo en apenas 20 jornadas de la Liga ecuatoriana de fútbol, una inestabilidad que se traduce en la salida de un preparador con una media cercana a tres fechas.

Torres llegó al banquillo de Orense el 24 de marzo en reemplazo del argentino Raúl Antuña, que se fue tras un cortísimo periodo con un balance de una derrota y dos empates en el comienzo de la Liga Pro, y debido a la eliminación en la fase local de la Copa Sudamericana, tras perder por 0-1 en partido único con Macará.

A pesar del cambios, Orense no levantó su producción y el lunes encajó una derrota por 2-1 ante Mushuc Runa que le desplomó al decimotercer puesto con 23 puntos, a 26 del líder Independiente del Valle.

Orense informó que el fin del contrato con Torres se dio "de mutuo acuerdo" y designó en forma interina al ecuatoriano Agustín Robles.

Libertad excluyó al ecuatoriano Juan Carlos León el pasado 4 de mayo y contrató al colombiano Juan Pablo Buch, pero el equipo ocupa el penúltimo puesto con 21 puntos y el riesgo de caer a la segundo división el próximo año.

Emelec rompió a comienzos del año con el uruguayo Vicente Sánchez y en su lugar designó el 4 de junio al argentino Cristian Nasuti con el que es noveno, con 27 puntos. Los problemas se incrementaron en la última fecha al caer goleado 6-1 por Independiente del Valle.

Delfín destituyó a comienzos de junio al argentino Juan Zubeldía y contrató al ecuatoriano Juan Carlos León, que no ha logrado estabilizar al equipo, antepenúltimo con 23 unidades.

El debutante Leones del Norte llegó de la mano del ecuatoriano Edison Méndez, pero fue reemplazado el 15 de junio con el argentino Matías Córdoba. El equipo es octavo con 27 puntos.

A finales de junio, el uruguayo Francisco Usúcar dejó su cargo en Técnico Universitario, que contrató al colombiano Bernardo Redín y ahora es duodécimo con 23 unidades.

Liga de Quito excluyó el 16 de junio, al brasileño Tiago Nunes y busca el reemplazo para salir del sexto puesto, con 28 puntos. El 13 de agosto comenzará su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Mirassol brasileño.