FBI investiga desvío de fondos de la AFA mediante firmas fantasma en Miami, según Miami Herald

El gran éxito deportivo de la selección de Argentina y el impacto global de figuras como Lionel Messi no solo trajeron copas, sino también una avalancha de millones de dólares en contratos de patrocinio, derechos de transmisión y amistosos internacionales, resaltó un medio de Estados Unidos. En este contexto, detrás del brillo de los campeones del mundo se esconde una grave sospecha de corrupción que salpica directamente a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según reveló una investigación del periódico estadounidense Miami Herald, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación formal por presunto fraude y lavado de dinero de decenas de millones de dólares de los ingresos de la AFA canalizados a través del sur de Florida.

Lea más: FBI investiga finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado en pleno Mundial

Los investigadores de Estados Unidos sospechan que una compleja red de empresas pantalla en Miami fue utilizada para desviar fondos hacia cuentas personales de altos dirigentes deportivos y sus allegados, según el Miami Herald.

La ruta de los 290 millones de dólares

La investigación penal apunta al rol central de la empresa TourProdEnter, LLC, creada en Florida en agosto de 2021 por el productor teatral argentino Javier Faroni, un hombre sin antecedentes conocidos en la gestión deportiva. Pocos meses después de su fundación, la firma se convirtió de manera llamativa en el agente comercial exclusivo de la AFA para cobrar las regalías de los contratos internacionales de la selección.

Lea más: Alejandro Domínguez esconde la verdadera corrupción del FIFAgate

De acuerdo con los registros bancarios analizados en la investigación, entre fines de 2022 y agosto de 2025, se depositaron al menos US$ 290 millones en las cuentas de esta empresa en bancos como Citibank, Bank of America y JPMorgan Chase.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque estos fondos debían ser transferidos a la AFA para sostener a los clubes argentinos, TourProdEnter desvió al menos US$ 40 millones en inusuales transferencias a otras firmas dudosas en Miami.

Firmas fantasmas y oficinas de 80 dólares

El FBI sigue de cerca la pista de los destinatarios de estos millonarios giros. Unos US$ 30 millones fueron distribuidos a seis empresas sospechosas como Mafer Trading, Marmasch, Soagu Services, Velp, W Trading y Tronador. Estas comparten una misma dirección comercial en Ives Dairy Road, al sureste de Miami Gardens.

Lea más: Argentina vs Inglaterra, una semifinal cargada de historia dentro y fuera de la cancha

Sin embargo, las autoridades constataron que estas compañías no tienen oficinas reales ni empleados. El edificio donde figuran registradas es en realidad un centro de “oficinas virtuales” que cobra un alquiler de apenas 80 dólares mensuales por la casilla postal. Otras tres empresas receptoras de fondos (Delker, Seriva e Ikane) operan bajo el mismo esquema en la ciudad de Doral.

Yates, jets privados y shopping en locales de lujo

Los extractos de las cuentas bancarias que están en la mira de la Justicia estadounidense muestran que el dinero desviado se utilizó para costear un nivel de vida de altísimo perfil y excentricidades personales.

Unos US$ 3,6 millones se destinaron al pago de servicios de jets privados de lujo. Más de US$ 1 millón fue utilizado para fletar yates de lujo en exclusivas costas de Europa. Asimismo, unos US$ 85.000 se giraron para la gestión de caballos de carrera purasangre.

Por otro lado, las tarjetas de crédito corporativas registraron gastos sistemáticos en tiendas de alta costura como Gucci, Prada y Louis Vuitton en Europa, así como vacaciones familiares en Roma y pagos a salones de belleza de lujo en South Beach.

Lea más: Justicia argentina allana la sede de AFA por caso de lavado de dinero

Además, los registros confirmaron transferencias directas por US$ 40.000 a favor de María Florencia Sartirana, actual pareja de Pablo Toviggino, tesorero y uno de los hombres más poderosos de la AFA.

Dirigentes acorralados por la Justicia

Este escándalo en los Estados Unidos se suma a la delicada situación judicial que enfrentan en su propio país el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el propio tesorero Toviggino. Ambos directivos ya están siendo investigados por la Justicia argentina por presunta malversación de aportes de seguridad social de los trabajadores de la federación.

A pesar de que sobre los líderes del fútbol argentino pesa una orden judicial de prohibición de salida del país, la Justicia local autorizó de forma excepcional a Tapia a viajar al exterior para acompañar a la selección en sus compromisos internacionales.