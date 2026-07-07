FBI investiga finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado en pleno Mundial

Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar declaraciones clave para desentramar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en suelo norteamericano, según reveló una investigación del diario La Nación de Argentina.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos busca determinar cómo la entidad dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema bancario y si estas maniobras configuran delitos graves bajo su jurisdicción, tales como fraude o lavado de activos, según expresó el medio argentino.

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Tres horas de testimonio reservado

Los investigadores de Estados Unidos ininciaron un nuevo capítulo la semana pasada con una reunión virtual de carácter reservado. El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación, declaró durante más de tres horas por videoconferencia ante fiscales y agentes del FBI basados en Washington DC y Miami.

Según destacó La Nación, los investigadores buscan testigos con conocimiento directo sobre el manejo de la AFA bajo la gestión de Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino. Además, las autoridades estadounidenses analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible o que supervisaron las operaciones de la entidad deportiva en los últimos años.

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La investigación preliminar, que comenzó a gestarse en 2025, está liderada por un equipo de tres fiscales de alto perfil expertos en delitos financieros: Patrick Gushue, de la Unidad de Integridad Bancaria, Christopher Ting y Michael Berger, este último reconocido por lograr la reciente condena por lavado de dinero del excontralor de Ecuador, Carlos Pólit.

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La ruta de los 260 millones de dólares

El foco principal de las autoridades estadounidenses está puesto sobre las cuentas de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida y administrada por el productor teatral y exlegislador Javier Faroni junto a su esposa, Erica Gillette.

Esta firma operó como el agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA con multinacionales como Adidas, por US$ 60 millones, y Warner por US$ 40 millones, mencionó La Nación.

Según los registros bancarios detectados en entidades como Citibank, Bank of America y JP Morgan, la firma movió al menos US$ 260 millones de la AFA. Sin embargo, la lupa judicial se centra en un enorme bache financiero.

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Unos US$ 57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios sin un respaldo económico claro. También se detectaron giros millonarios hacia empresas controladas por personas que, según registros oficiales, cobraban planes sociales y residían en Bariloche o en zonas vulnerables de Buenos Aires.

Asimismo, aparecen pagos directos a las firmas SOMA SRL y Cabello SRL, ligadas directamente a la familia de Pablo Toviggino, así como transferencias a su pareja y a parientes de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.

El antecedente y la postura de la AFA

El caso tiene un trasfondo político que se remonta a finales de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino, bajo la gestión de Patricia Bullrich, aportó los primeros datos de riesgo a las agencias de EE.UU. Aunque inicialmente el FBI consideró que era un conflicto comercial entre particulares, el escenario cambió al descubrirse el complejo entramado de cuentas espejo en el estado de Florida.

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Por su parte, los representantes de la AFA en los Estados Unidos ya empezaron a mover sus fichas legales. Tomás Regalado, denominado “embajador” de la institución en Norteamérica, participó recientemente en un foro sobre justicia y corrupción en Miami junto al abogado penalista Mariano Lizardo.

“Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, manifestó Regalado. Exigió que se respete de manera estricta la presunción de inocencia de los dirigentes mientras el FBI define si eleva el caso a una acusación penal formal.