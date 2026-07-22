La defensa neerlandesa Renee van Asten (Ajax) ficha por el Barcelona hasta 2030

Van Asten, de 19 años, llega procedente del Ajax, donde en su primera campaña como profesional disputó 24 partidos entre todas las competiciones. Su rendimiento le valió la distinción de Talento del Año de la Eredivisie 2025-26.

La defensa, nacida en 2006, ya ha debutado también con la selección absoluta de los Países Bajos. Lo hizo el pasado 14 de abril frente a Francia, encuentro en el que fue titular, disputó los 90 minutos y marcó el primer tanto de la victoria de su equipo por 2-1.

Su rápida progresión despertó el interés de varios de los principales clubes europeos. Equipos de Inglaterra, Francia y Alemania siguieron de cerca su evolución y, aunque tenía contrato con el Ajax hasta 2027, el club neerlandés aceptó negociar su traspaso. Finalmente, el Barcelona se impuso al resto de pretendientes en una operación cuya cuantía no ha trascendido.

Con esta incorporación, el conjunto azulgrana refuerza una demarcación especialmente castigada este verano. El campeón de Europa ha perdido a Mapi León, Adriana Ranera jugará cedida en el Deportivo Abanca y no podrá contar con Laia Aleixandri hasta principios de 2027, cuando se espera que se haya recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado febrero.

Van Asten se convierte así en el primer fichaje del Barcelona para la próxima temporada, en un verano marcado por una profunda remodelación de la plantilla tras las salidas de la capitana Alexia Putellas, las defensas Ona Batlle y Mapi León y la delantera Salma Paralluelo.

Además, según pudo saber EFE, el club azulgrana también espera cerrar el regreso de la central Martina Fernández, sobre la que se reservó una opción de recompra cuando la traspasó al Everton inglés el pasado verano.