El 2 de Mayo oficializa sus incorporaciones para el semestre

El primero en ser anunciado fue el delantero argentino Tobías Cervera, de 24 años, nacido el 6 de agosto de 2002, quien llega procedente de Rosario Central para potenciar el ataque del “Gallo Norteño”.

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En la portería, la institución confirmó la contratación del arquero uruguayo Nicolás Rossi, de 28 años, futbolista con experiencia que buscará aportar seguridad y jerarquía bajo los tres palos.

La lista de incorporaciones se completa con el volante central Ángel Aguayo, de 20 años, quien arriba desde Sol de América.

El joven mediocampista, con un efímero paso en el Santos de Brasil, fue integrante de las selecciones Sub 17 y Sub 20, con la que disputó el Mundial de Rusia 2024. Es considerado una apuesta de proyección para fortalecer el mediocampo del conjunto pedrojuanino.

Otra incorporación “avícola” es el mediocampista ofensivo argentino Matías Hernán Moya Cruces (28), últimamente en el Deportes Iquique de Chile. El jugador se formó en River Plate y actuó en Banfield, Ñublense y Colo Colo.

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Además llega al “Corral”, tras militar en el Deportivo Santaní, en la División Intermedia, el experimentado extremo Marcelo González Cabral (30), cuya extensa carrera comprende los clubes Guaraní, Independiente de Campo Grande, River Plate, Atlético Tucumán, Nacional, Sol de América y Tembetary.

Con estas incorporaciones, Sportivo 2 de Mayo sigue dando forma a su plantel con el objetivo de afrontar de la mejor manera el torneo Clausura y la Copa Paraguay, donde buscará ser protagonista.