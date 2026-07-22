Mauricio y Ramón Sosa lideran la victoria de Palmeiras para afianzarse en la cima

El reinicio del Campeonato Brasileño tras la pausa por la Copa del Mundo tuvo una actuación estelar de los futbolistas paraguayos. En una gran jornada ofensiva, Palmeiras se impuso con autoridad por 1-3 en su visita a Coritiba, consolidando su lugar de privilegio en lo más alto de la tabla de posiciones en la decimonovena fecha del torneo.

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Desde el pitazo inicial, el conjunto paulista tomó el control del compromiso impulsado por la velocidad y efectividad de su frente de ataque, donde la conexión guaraní fue determinante para liquidar el partido desde temprano, con dos goles de ventaja en los primeros 20 minutos.

La conexión Sosa-Mauricio desmanteló al rival

El show ofensivo arrancó a los 8 minutos de la primera parte. Una maniobra colectiva encontró a Ramón Sosa dentro del área, quien asistió con un pase en espacio reducido a Mauricio para que este, luego del amague corporal que dejó pagando a la defensa, definiera de zurda, al ángulo derecho del portero Pedro Rangel para marcar el primero del partido.

Diez minutos más tarde, tras una rápida transición conducida por el colombiano Jhon Arias, el balón volvió a los pies del extremo oriundo de Maracaná. El potente remate del extremo paraguayo fue bloqueado por la zaga, pero Mauricio capturó el rebote para picar la pelota con elegancia por encima de la desesperada salida del guardameta local y sellar su doblete de la tarde.

Por su parte, Coritiba lució desorganizado en ataque y solo inquietó con acciones aisladas que fueron contenidas por el arquero Carlos Miguel, quien se mostró lúcido, sin darle chances al dueño de casa de alguna eventual reacción.

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Gol, ovaciones en los cambios y liderato consolidado

El espectáculo de la delantera se completó a los 66 minutos de la segunda mitad. Ramón Sosa aprovechó los espacios concedidos por la defensa local y sacó un remate colocado, rasante al poste más lejano del portero Pedro Rangel de estirada estéril, para decretar el 0-3 parcial.

Aunque el local descontó inmediatamente a través de Paulo Roberto, el triunfo jamás corrió riesgo. Tras su brillante actuación, Mauricio fue sustituido al minuto 79 para dar paso al ingreso de Emiliano Martínez. Más tarde, ya en el tiempo de adición (90+1′), Sosa abandonó el terreno de juego cediendo su lugar a Heittor.

En segundo plano pero cumpliendo con su labor habitual en la zaga central, Gustavo Gómez portó la cinta de capitán y completó los 90 minutos para sostener el orden del equipo hasta el pitazo final. Con este resultado, Palmeiras alcanzó los 44 puntos en la clasificación y se afianza en el liderato del Brasileirão, sacando ventaja sobre perseguidores como Flamengo (34 puntos) y Fluminense (32 puntos).

Los mejores momentos del partido