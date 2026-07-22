¡Atención Olimpia! DIM y Vasco empatan en un partidazo y la serie queda abierta

Mientras Olimpia espera instalado en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, el horizonte del Franjeado comenzó a tomar forma este miércoles con un vibrante choque de repesca. Independiente Medellín y Vasco da Gama igualaron 2-2 en el duelo de ida disputado en Colombia, dejando completamente abierta la llave de la que saldrá el próximo gran desafío internacional para el conjunto paraguayo.

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El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea no logró aguantar la ventaja en un estadio Atanasio Girardot a puerta cerrada por sanción de la Conmebol, dejando escapar dos veces la diferencia en el marcador frente a un rocoso cuadro brasileño.

Montaño brilló, pero Vasco reaccionó a tiempo

El trámite ofreció constantes emociones que mantuvieron en máxima alerta. El atacante John Montaño fue la gran figura del equipo antioqueño al marcar un brillante doblete: el primero cayó en el tiempo añadido de la etapa inicial con un zurdazo certero, mientras que el segundo llegó a los 72 minutos tras capturar un rebote en el área.

Sin embargo, Vasco da Gama demostró la jerarquía típica de los equipos brasileños. Empató primero al minuto 46 favorecido por un autogol de Joaquín Varela y, en el epílogo del partido, al minuto 86, el delantero Claudio Spinelli aprovechó un rebote en el área chica para firmar el 2-2 definitivo.

Todo se decide en Río: Olimpia aguarda en octavos por su rival

Este resultado deja la moneda en el aire de cara a la revancha de la próxima semana en Río de Janeiro. Olimpia seguirá de cerca cada detalle de ese enfrentamiento decisivo, donde se confirmará si el Rey de Copas deberá viajar a territorio brasileño o poner rumbo a suelo colombiano para disputar los esperados octavos de final.

Los mejores momentos del partido