Copa Sudamericana
22 de julio de 2026 a la - 21:52

¡Atención Olimpia! DIM y Vasco empatan en un partidazo y la serie queda abierta

El defensa del Vasco da Gama, Paulo Henrique (izq.), y el delantero del Independiente Medellín, John Montaño, disputan el balón durante el partido de ida de los play-offs de la ronda de eliminación directa de la Copa Sudamericana entre el Independiente Medellín de Colombia y el Vasco da Gama de Brasil, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.
El defensa del Vasco da Gama, Paulo Henrique (izq.), y el delantero del Independiente Medellín, John Montaño, disputan el balón durante el partido de ida de los play-offs de la ronda de eliminación directa de la Copa Sudamericana entre el Independiente Medellín de Colombia y el Vasco da Gama de Brasil, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.234619+0000 JAIME SALDARRIAGA

Olimpia aguarda pacientemente en octavos de final de la Copa Sudamericana. El rival del Decano se definirá en Río de Janeiro tras el 2-2 entre el Deportivo Independiente de Medellín de Amaranto Perea y Vasco da Gama, al que ya enfrentó en la fase de grupos.

Por Arnaldo Benítez

Mientras Olimpia espera instalado en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, el horizonte del Franjeado comenzó a tomar forma este miércoles con un vibrante choque de repesca. Independiente Medellín y Vasco da Gama igualaron 2-2 en el duelo de ida disputado en Colombia, dejando completamente abierta la llave de la que saldrá el próximo gran desafío internacional para el conjunto paraguayo.

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El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea no logró aguantar la ventaja en un estadio Atanasio Girardot a puerta cerrada por sanción de la Conmebol, dejando escapar dos veces la diferencia en el marcador frente a un rocoso cuadro brasileño.

Montaño brilló, pero Vasco reaccionó a tiempo

El trámite ofreció constantes emociones que mantuvieron en máxima alerta. El atacante John Montaño fue la gran figura del equipo antioqueño al marcar un brillante doblete: el primero cayó en el tiempo añadido de la etapa inicial con un zurdazo certero, mientras que el segundo llegó a los 72 minutos tras capturar un rebote en el área.

Jugadores de Medellín celebran un gol este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre Medellín y Vasco da Gama en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia).
Jugadores de Medellín celebran un gol este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre Medellín y Vasco da Gama en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia).

Sin embargo, Vasco da Gama demostró la jerarquía típica de los equipos brasileños. Empató primero al minuto 46 favorecido por un autogol de Joaquín Varela y, en el epílogo del partido, al minuto 86, el delantero Claudio Spinelli aprovechó un rebote en el área chica para firmar el 2-2 definitivo.

El delantero argentino del Vasco da Gama, Claudio Spinelli, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de ida de los play-offs de la ronda de eliminación directa de la Copa Sudamericana entre el Independiente Medellín de Colombia y el Vasco da Gama de Brasil.
El delantero argentino del Vasco da Gama, Claudio Spinelli, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de ida de los play-offs de la ronda de eliminación directa de la Copa Sudamericana entre el Independiente Medellín de Colombia y el Vasco da Gama de Brasil.

Todo se decide en Río: Olimpia aguarda en octavos por su rival

Este resultado deja la moneda en el aire de cara a la revancha de la próxima semana en Río de Janeiro. Olimpia seguirá de cerca cada detalle de ese enfrentamiento decisivo, donde se confirmará si el Rey de Copas deberá viajar a territorio brasileño o poner rumbo a suelo colombiano para disputar los esperados octavos de final.

Los mejores momentos del partido