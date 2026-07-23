Doblete de Luis Suárez en un Inter sin Messi y debuts de Lewandowski y Griezmann en la MLS

El Inter Miami jugaba sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, ambos descansando tras disputar el Mundial con Argentina, en el que terminaron subcampeones.

En su ausencia, fue Suárez quién asumió el liderazgo del equipo con un doblete -el segundo de penalti- con el que el Inter dio la vuelta al marcador tras encajar un descabellado gol en propia portería.

En las filas del Chicago Fire debutaba Lewandowski, que fue titular y sustituido en el segundo tiempo.

Después de casi dos días con mis compañeros, no esperaba que todo funcionara en el primer partido. Necesito un poco mas de tiempo", aseguró en declaraciones en la zona mixta Lewandowski, que también explicó que el plan era jugar entre 45 y 60 minutos.

El polaco también lamentó la derrota y consideró que, si el Fire hubiera jugado "más hacia delante, con el balón", podría haber rascado un empate. "Estoy seguro que todo lo que no ha funcionado hoy puede funcionar el próximo partido", añadió.

La victoria afianza la segunda plaza de la Conferencia Este para el Inter Miami, pero no le sirve para recortar distancias con el líder, el Nashville, que ganó por 1-0 al Montreal con un gol de penalti del inglés Sam Surridge.

El Nashville suma 39 puntos, por 34 del Inter Miami.

Además de Lewandowski, este miércoles también debutó el otro gran fichaje de la MLS este verano, el francés Antoine Griezmann con el Orlando City. Griezmann estaba en el once inicial del técnico argentino Martín Perelman para enfrentar al San José Earthquakes.

Más allá de estos partidos, este miércoles destacó el 4-3 encajado por el Vancouver, líder del Oeste, en su visita a Cincinnati. El brasileño Evander fue uno de los goleadores locales.

El New York City ganó por 1-2 al Columbus Crew con los argentinos Nicolás Fernández y Agustín Ojeda como goleadores, mientras que el Sporting Kansas City derrotó 2-1 al Minnesota United con el gol decisivo del español Manu García.

Charlotte y Atlanta empataron 2-2, con goles del colombiano Kerwin Vargas para los locales y del argentino Elías Báez y del paraguayo Miguel Almirón para los hombres de Gerardo 'Tata' Martino.

El barcelonés Ilie Sánchez abrió el marcador para el Austin en su triunfo por 3-1 sobre el Seattle, mientras que el mexicano Héctor Herrera anotó para el Houston Dynamo en el 1-1 frente al DC United.