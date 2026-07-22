Policiales
22 de julio de 2026 a la - 23:17

Capturan al hermano de “Samura” con más de 21 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero

Jorge Fernando Denis González (con camiseta de color verde oscuro), hermano de alias Samura, uno de los tres detenidos en Pedro Juan Caballero.
Jorge Fernando Denis González (con camiseta de color verde oscuro), hermano de alias Samura, uno de los tres detenidos en Pedro Juan Caballero.

Agentes antidrogas de Pedro Juan Caballero de la Policía Nacional, detuvieron a tres sujetos, entre ellos, el hermano de alias “Samura” e incautaron de su poder más de 21 kilos de cocaína, según un informe de la institución policial.

Por Eder Rivas

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero, detuvieron a tres sospechosos de narcotráfico en esta ciudad e incautaron de su poder 21 kilos y 400 gramos de pasta base de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Rubén Darío Vargas Gómez, de 22 años, Marcos David Colmán Rojas, de 29 años y Jorge Fernando Denis González, alias “Chefinho”.

Según fuentes policiales, el último de los citados, es hermano de madre de Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura”, supuesto miembro del grupo criminal Comando Vermelho que estuvo preso en Paraguay en su momento y cuyo rescate armado le había costado la vida a un alto jefe policial en el 2019.

Del poder de los privados de libertad, además del estupefaciente, los intervinientes informaron que incautaron un automóvil Volkswagen Gol, a nombre de Cristhian Vidal Ríos y 7 aparatos celulares. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.

Tres detenidos con más de 21 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero, durante un allanamiento encabezado por el fiscal Celso Morales.
La policía detuvo a tres individuos y confiscó más de 21 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero durante un allanamiento.

“Chefinho” era el principal objetivo

Fuentes policiales señalaron que el objetivo principal de los antidrogas era Jorge Fernando Denis González, alias “Chefinho”, hermano materno de “Samura”, quien sería el líder de una banda de narcotraficantes que operan en la frontera entre Paraguay y Brasil.

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Si bien muchos datos están sujetos a confirmación, no se descarta que “Chefinho” tenga conexión con el grupo criminal brasileño Comando Vermelho, teoría que se refuerza teniendo en cuenta las referencias delictivas del hermano.