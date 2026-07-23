Emelec presenta al paraguayo Teo Arce

Emelec es el segundo club más ganador de la Liga ecuatoriana, con 14 títulos, solo por debajo del Barcelona, que tiene 16.

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En la actualidad, los más poderosos del país son Liga de Quito e Independiente del Valle, que marcan la diferencia con sus trofeos internacional.

El Emelec dio este jueves la bienvenida a Teodoro Arce, natural de Coronel Bogado (Itapúa), formado en Olimpia, consolidado profesionalmente el General Caballero de Juan León Mallorquín y que últimamente estuvo en el Rondina Moscú, con el que ascendió a Primera en Rusia.

“Bienvenido al Bombillo, Teodoro”, señala la nota de presentación. “El mediapunta y extremo paraguayo Teodoro Arce, de 26 años, se incorpora al Club Sport Emelec para reforzar nuestro plantel con su velocidad, talento y desequilibrio. Proyección, intensidad y calidad técnica para potenciar nuestro ataque”, describe la nota, con la imagen del atleta vestido de azul, el color del club con sede en Guayaquil.

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La carrera profesional de Arce, nacido el 21 de enero de 2000, comprende 130 partidos, 22 goles y un título, el de la Copa Paraguay 2025 con el Rojo mallorquino.