Griezmann se estrena con gol y victoria en la MLS

El gol de Griezmann en su estreno en la MLS fue además el número 300 de su carrera a nivel de clubes. El francés fue titular en el once del argentino Martín Perelman y disputó todo el partido.

Griezmann convirtió el 3-0 en el 48. Recibió dentro del área tras un robo de balón y, rodeado por cuatro contrarios, se deshizo del primero con un recorte antes de batir al portero del San Jose.

El defensor esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Braian Ojeda completaron la goleada ante el San Jose Earthquakes, colíder del Oeste junto al Vancouver.

Con esta victoria, Orlando City escala a la décima posición del Este, con 17 puntos, a solo dos de los puestos de postemporada, que marca el DC United.