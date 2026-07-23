Wilder Viera: “Pensaba que ya era necesario salir para poder mostrarme más”

El mediocampista Wilder Viera Caballero cerró oficialmente su etapa vistiendo la camiseta de Cerro Porteño para dar el salto a la Primera División del fútbol argentino, donde defenderá los colores de Instituto de Córdoba. Antes de abordar el vuelo que lo llevará a su nuevo destino, el volante fue abordado y compartió sus sensaciones sobre este importante paso profesional. “La verdad que estoy muy contento también con la familia y todos nosotros por este paso. Y estamos con mucha expectativa para lo que se viene. Ahora tengo que ir a hacer toda la revisión médica y, si es que todo se completa, a Dios mediante, mi vínculo será de un año y medio”.

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La verdad sobre la fallida renovación con el ‘Ciclón’

En las últimas semanas circularon diversos rumores sobre las negociaciones entre la directiva azulgrana y el jugador. Al ser consultado puntualmente sobre qué sucedió y por qué no se concretó la extensión de su contrato, Viera aclaró los motivos y reconoció que el grupo de trabajo sintió la necesidad de buscar un nuevo horizonte: “Solamente que no se llegó a un acuerdo y también faltaba el cambio de aire para poder mejorar más mi juego, para poder irme y demostrar también en un país que no sea Paraguay. Yo también pensaba que ya era necesario salir para poder mostrarme más y también tener esa chance de un día volver a la selección”.

Respecto a cómo se dieron los contactos finales con la cúpula azulgrana, el volante detalló: “Hablamos, después como que se enfrió y lo hablamos otra vez a lo último. Pero este es el camino que ahora mismo tengo y le doy gracias a Dios porque nuevamente, si es que se concreta todo, ya tengo un nuevo trabajo”.

Durante las tratativas, recibió referencias directas de futbolistas que conocen la intimidad de la institución cordobesa, entre ellos el mediocampista Mateo Klimowicz, con quien cincidió en Barrio Obrero: “Sí, me hablaron mucho de Instituto, me escribieron mucho también ahí. Me escribió Mateo Klimowicz también y me habló mucho de la ciudad, del club. Me dijo que es un gran club, que me voy a enamorar muy rápido de todo lo que es la hinchada, de toda la gente del club mismo, de la infraestructura que tiene y me voy con mucha expectativa, la verdad”.

Sobre la crítica del hincha y la mirada puesta en la Selección

Ante la consulta sobre si la resistencia de un sector de la afición cerrista influyó en su decisión de buscar nuevos rumbos, el futbolista prefirió no polemizar y se enfocar en el aspecto de fe y crecimiento: “La verdad que no sé. Yo, de muchas redes sociales y todo eso, no soy, pero como creyente, yo siempre pienso que Dios es el que pone el camino ahora. Si es que ya no pudo ser en Cerro Porteño, creo que el camino que se me está abriendo es una gran oportunidad para mí también”.

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Para Viera, la Liga Profesional de Argentina representa el escenario perfecto para medirse en un balompié de alta intensidad y volver a meterse en el radar de la selección paraguaya: “Yo considero eso que es muy importante porque también me acerca mucho para poder volver a la selección, que es mi sueño, el poder siempre estar ahí en la selección mayor. Ese es el objetivo: poder jugar, poder mostrarme nuevamente, tener esos minutos, tener ese roce diferente, que es el fútbol de otro lado, también lo que conlleva el fútbol argentino, que es una de las vidrieras más grandes. Entonces, a mí me viene muy bien para poder conseguir ese sueño nuevamente de estar con la selección”.