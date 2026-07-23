Wilder Viera va al Instituto de Córdoba

Con pase en mano, el capiateño Wilder Viera contaba con varios sondeos, hasta que surgió la propuesta concreta del Instituto de Córdoba que no dudó en aceptar, teniendo en cuenta que además de la competitividad del fútbol argentino, es una enorme vidriera para dar el paso posterior a Europa.

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Los datos preliminares indican que el mediocampista central, con pasado en General Caballero de Juan León Mallorquín en 2022, indican que Wilder firmará contrato con “La Gloria” hasta diciembre de 2027.

La carrera profesional del volante contempla 137 partidos (26 por Copa Libertadores), con seis goles.