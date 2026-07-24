Cruz Azul parte como favorito para vencer al Toluca en el Campeón de Campeones

La Máquina, que es dirigida por Joel Huiqui, llega con mejor ritmo y el ánimo, al juego que se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, luego de presentarse con triunfos en el Apertura por 2-3 sobre San Luis y 3-1 ante Puebla.

El conjunto azul cuenta en sus filas con estrellas defensivas de la talla de los colombianos Kevin Mier, guardameta, y Willer Ditta, defensa seleccionado en el pasado Mundial; en el ataque destaca el empuje del uruguayo Gabriel Fernández y la contundencia del nigeriano Osinachi Ebere.

Cruz Azul se ha distinguido por su solidez defensiva y control en un medio campo que aportan el seleccionado mexicano Erik Lira, y Carlos Rodríguez, apoyados por los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela.

A pesar de su poderío no será sencillo para La Máquina pasar sobre el Toluca que entrena el argentino Antonio Mohamed, equipo que intentará refrendar el cetro de campeón de campeones que ganó el año pasado.

Los ‘Diablos Rojos’, que en la primera jornada de la liga local le ganaron 0-2 al Guadalajara, sucumbieron en la fecha dos de manera sorpresiva 1-2 ante los Pumas UNAM.

La principal fortaleza en el equipo escarlata es su seguridad defensiva sustentada en la garra de los uruguayos Andrés Pereira y Bruno Méndez y en la buena marca y gran salida que da por la lateral derecha Jesús Gallardo, mundialista mexicano en este 2026.

En el medio campo no contará con su motor, Marcel Ruiz, quien se recupera de una operación para reparar la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

A pesar de los problemas en la media cancha, la explosiva ofensiva roja es capaz de inclinar la balanza en cualquier momento gracias a la pegada de Alexis Vega, seleccionado mexicano, el portugués Paulinho, goleador del equipo, y la habilidad del brasileño Helinho.

Los ‘Diablos Rojos’ buscan el sexto título de campeón de campeones en su historia, para colocarse en solitario en el segundo lugar como los más ganadores, sólo por debajo del América y Guadalajara, que tienen siete cada uno.

Para el Cruz Azul, una victoria en este partido representaría su cuarto galardón.